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Сегодня, 15:30

Колби Ковингтон открыт для третьего боя с Камару Усманом

Ана Горшкова
Корреспондент
Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) заявил, что готов провести с экс-чемпионом в полусреднем весе Камару Усманом (20-4) третий поединок.

«Когда я дрался с Усманом, он был в самом расцвете сил. Он был первым номером рейтинга вне зависимости от категории. По моему мнению, я победил его. На «Мэдисон Сквер Гарден» каждый фанат говорил мне: «Эй, ты забрал третий, четвертый и пятый раунды». Я реально считаю, что я победил его, что я лучше него как боец. Я с удовольствием проведу с ним третий бой. Все остальные могу подождать, потому что у нас более серьезное дело, придется закрыть этот гештальт», — сказал Ковингтон на пресс-конференции.

Ковингтон в 2019 году проиграл Усману техническим нокаутом в пятом раунде, а в 2021-м уступил единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46).

Камару Усман
Колби Ковингтон
UFC
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