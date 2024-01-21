Чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд в главном событии турнира UFC 297 проведет защиту титула в поединке с Дрикусом дю Плесси из ЮАР в ночь на 21 января. Бой пройдет на «Скоушабэнк-Арене» в Торонто (Канада). Ориентировочное время начала боя — 08.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 297. Бесплатно в прямом эфире видеотрансляцию боя Стрикленд — Дю Плесси покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также следить за поединком можно с помощью платформы UFC Fight Pass по платной подписке.

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