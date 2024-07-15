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Сегодня, 13:32

Сирил Ган: «Том Аспиналл избегает меня»

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в тяжелом весе Сирил Ган (12-2) заявил, что временный чемпион в тяжелом весе Том Аспиналл (14-3) бросает ему вызов только тогда, когда знает, что Ган не может его принять.

«Аспиналл соглашается драться со мной только в тех случаях, когда я не могу этого сделать. Ему нравится говорить о том, что я избегаю боя с ним. Однако правда в том, что однажды я уже вызывал его на бой. Сейчас, когда он поднялся в рейтинге, он может позволить себе всем отказывать. Но это не проблема, мы еще встретимся», — сказал француз во время трансляции на Twitch.

Аспиналл и Кертис Блейдс (18-4) подерутся 27 июля на UFC 304 в Манчестере, Англия. На том же турнире подерутся Эдвардс и Белал Мухаммад (23-3).

Сирил Ган
Том Аспиналл
UFC
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