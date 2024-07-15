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Сегодня, 12:33

Алекс Перейра объяснил, почему он болеет за Адесанью

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра (11-2) заявил, что он поддерживает экс-чемпиона в среднем весе Исраэля Адесанью (24-3), потому что он хороший человек.

«Я уже встречался с ним в бою, но не стану говорить, что он должен проиграть. Я не держу на него зла, не испытываю к нему неприязни. Как я уже говорил, если однажды представится возможность тренироваться с ним, обмениваясь опытом, я буду только рад.

Люди, которые хорошо его знают и с которыми я общался, весьма высоко его ценят. Они говорят, что у него доброе сердце. Я вижу, сколько сил он вкладывает в тренировки, и верю, что он хороший человек. Именно поэтому я болею за него. Я болею за него», — сказал бразилец на своем YouTube-канале.

Адесанья подерется с Дрикусом дю Плесси (21-2) 18 августа на UFC 305 в Перте, Австралия.

Алекс Перейра
Исраэль Адесанья
UFC
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