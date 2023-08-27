Шон О'Мэлли объяснил, почему может изменять жене

Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) заявил, что он суперзвезда, у него полно тестостерона и поэтому может изменять жене.

«Я — король, я за все плачу, — объяснил О'Мэлли NY Post. — Я отношусь к Дэни [жене] как к королеве. Если у меня будет киска на стороне, то какое это имеет отношение к делу? У меня в жилах течет тестостерон, все просто, черт возьми. Если бы я не платил за все, если бы я не был, ну, знаете, успешным в каком-то смысле, а был бы просто обычным Джо, я бы, наверное, не стал. Это было бы несправедливо. Но я, блин, Кинг-Конг, детка. Эндрю Тейт хорошо это объясняет. Это статус. Знаете, у меня есть статус, поэтому я могу».

О'Мэлли победил Алджамейна Стерлинга (23-4) техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.