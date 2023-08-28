Макгрегор намекнул, что его бой с Чендлером состоится 16 декабря на UFC 296

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) опубликовал в соцсети X фотографию обратного отсчета его поединка с Майклом Чендлером (23-8).

На фотографии указано, что ирландец и американец возглавят турнир UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Макгрегор и Чендлер являются наставниками на The Ultimate Fighter 31. Ранее Дана Уайт заявил, что Макгрегор не сможет подраться до конца года, так как ему нужно вернуться в пул допинг-тестирования USADA.