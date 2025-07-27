Шара Буллет перенес операцию на носу после боя с Баррио в Абу-Даби

Российский средневес UFC Шарабутдин Магомедов, известный по прозвищу Шара Буллет, перенес операцию на носу после поединка с канадцем Марк-Андре Баррио на турнире UFC on ABC 9. Об этом «СЭ» сообщил друг Магомедова, депутат Народного Собрания Республики Дагестан Хабибулла Магомедов.

«Шара перенес операцию на носу, чувствует себя хорошо. Нужно время на восстановление. Отпустят из больницы завтра или послезавтра», — сказал Магомедов «СЭ».

Шарабутдин единогласным судей выиграл у Баррио. Канадцу во втором раунде удалось сломать нос Магомедову.

Бойцы встретились на турнире UFC on ABC 9, который проходил 26 июля в Абу-Даби.

ММА UFC: Магомедов — Баррио