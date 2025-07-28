Лопарев: «Рахмонову выгоднее подраться с Махачевым»

Тренер команды Dar Team по ударной технике Вадим Лопарев прокомментировал возможность проведения поединка казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова с победителем пары Махачев — Маддалена.

«Бой с Маддаленой за титул был бы интересным, но с точки зрения медийности и денег выгоднее драться с Исламом. У Шавката хватает ударной мощи и борцовских навыков, чтобы выйти против любого топового бойца в полусреднем весе. Главное — хорошо подготовиться и чтобы здоровье не подвело. Все зависит от того, когда лига даст ему бой», — цитирует Лопарева Meta-ratings.kz.

Рахмонов занимает третье место в рейтинге UFC в полусреднем весе. 30-летний боец провел в профессиональных MMA 19 поединков, в которых одержал 19 побед.