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Лопарев: «Рахмонову выгоднее подраться с Махачевым»

Павел Лопатко

Тренер команды Dar Team по ударной технике Вадим Лопарев прокомментировал возможность проведения поединка казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова с победителем пары Махачев — Маддалена.

«Бой с Маддаленой за титул был бы интересным, но с точки зрения медийности и денег выгоднее драться с Исламом. У Шавката хватает ударной мощи и борцовских навыков, чтобы выйти против любого топового бойца в полусреднем весе. Главное — хорошо подготовиться и чтобы здоровье не подвело. Все зависит от того, когда лига даст ему бой», — цитирует Лопарева Meta-ratings.kz.

Рахмонов занимает третье место в рейтинге UFC в полусреднем весе. 30-летний боец провел в профессиональных MMA 19 поединков, в которых одержал 19 побед.

Источник: Meta-ratings.kz
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Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
Шавкат Рахмонов
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