Шара Буллет рассказал о принципиальности боя с украинцем Потерей: «Он танцевал над «мертвым» Руа»

Российский средневес UFC Шарабутдин Магомедов (13-0) по прозвищу Шара Буллет высказался о предстоящем поединке с украинцем Игорем Потерей (20-5).

«Мне написал Али Абдель-Азиз, скинул мне Игоря Потерю, — сказал Магомедов в интервью Адаму Зубайраеву. — Я раньше не знал Игоря Потерю. Ввел его в поисковик, чтобы резко посмотреть, кто это. И мне сразу попалось видео, как он танцует над «мертвым» Шогуном Руа (Потеря после того, как нокаутировал Маурисио на UFC 283 исполнил победный танец — Прим. «СЭ»). Честно говоря, для меня это тяжелая картина, потому что я не смотрел этот бой в эфире, когда результат узнал мне хотелось смотреть. Позже я понял, что это был боец, который испортил Руа завершение карьеры.

Когда его карьера (карьера Маурисио Руа — Прим. «СЭ») была на пике, я за ним следил. Это был мой любимый боец. Мало кто превозносил муай-тай в ММА так, как он. Потеря победил его нокаутом и танцевал... Мне стало внутри неприятно, честно говоря. Я резко свернул браузер, зашел в переписку с Али и написал: Let's go! Буквально за две минуты. Это уже принципиально. Шогун мой любимый боец. Принципиально, но только спортивный интерес".

Шара Буллет и Потеря подерутся на турнире UFC on ABC 6, который состоится 22 июня в Саудовской Аравии.