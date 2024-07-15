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Роуз Намаюнас: «Моя мечта — подраться в Литве»

Давид Хачатрян
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Шестой номер рейтинга UFC в наилегчайшем весе Роуз Намаюнас (13-6) призналась, что хотела бы выступить на турнире UFC в Литве.

«Я уже размышляла об этом. Я бы хотела однажды провести бой в Литве. Если UFC организует турнир в этой стране, я с удовольствием проведу матч-реванш с Манон Фиро или кем-то еще за чемпионский пояс. Это моя мечта, и я стремлюсь, чтобы она стала реальностью. Однако меня также устроит любой другой вариант, который предложит UFC», — приводит слова Намаюнас ESPN MMA.

Намаюнас имеет литовские корни. Она родилась в Милуоки, США, но ее родители — выходцы из Литвы.

Намаюнас победила Трэйси Кортез (11-2) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Бой состоялся 13 июля на UFC on ESPN 59 в Денвере, США, в рамках главного события вечера.

Роуз Намаюнас
UFC
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