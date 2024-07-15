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Сегодня, 11:10

Кормье: «Порье не завершит карьеру. Ему нужно еще раз подраться с Конором»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) уверен, что четвертый номер рейтинга в легком весе Дастин Порье (30-9) в ближайшее время не завершит карьеру.

«После того как Порье заявил о возможном уходе на пенсию, он высказал много разных мыслей. Было заметно, что он не может принять решение и пребывает в смятении. Однако огонь борьбы все еще горит внутри него. Например, на этой неделе он подверг критике Майкла Чендлера и Конора Макгрегора.

Ранее мы считали, что Дастин готов уйти из спорта, но теперь становится ясно, что это не так. Я бы посоветовал ему вернуться. Порье — боец, который готов драться с кем угодно, даже на улице. Если появится возможность еще раз встретиться с Макгрегором, я думаю, что нужно принять этот вызов», — сказал Кормье на своем YouTube-канале.

Ислам Махачев (26-1) победил Порье сабмишном в пятом раунде. Бой состоялся 1 июня на UFC 302 в Prudential Center в Нью-Джерси, США.

Даниэль Кормье
Дастин Порье
Конор Макгрегор
UFC
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