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Сегодня, 11:11

Рафиков: «Рахмонов единственный такой в UFC»

Камила Абдурахманова
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Казахстанский боец смешанного стиля Фаниль Рафиков рассказал о причинах успешного выступления соотечественника Шавката Рахмонова в UFC.

«Если Шавкат чувствует кровь, чувствует в тебе слабость, то додавит. У него очень хорошо развит инстинкт убийцы. Я не раз с этим сталкивался в зале. Он талантливый. Причины его успеха — талант и правильная подготовка. Он единственный такой в UFC — 18 боев и 18 финишей.

Кто его сможет победить? Думаю, таких бойцов нет. Его чемпионство — дело времени. Белал Мухаммад всячески отдаляет этот момент. Неважно, кто будет чемпионом, когда Шавкат пойдет к титулу. В 2025 году он железно станет чемпионом UFC. Не временным, а легитимным», — сказал Рафиков Legalbet.kz.

Бой Рахмонова с ирландцем Иэном Гэрри состоится на UFC 310 в Лас-Вегасе 8 декабря по казахстанскому времени.

Источник: Legalbet.kz
Шавкат Рахмонов
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