Рафиков назвал двух бойцов, с которыми хотел бы подраться

Казахстанский боец смешанного стиля Фаниль Рафиков назвал спортсменов, с которыми хотел бы провести поединок.

«Хотел бы с Дастином Порье подраться. Он бьется в кость всегда, уличный питбуль. Будет драться до конца. Из ребят, которые со мной на одном материке, — с Марифом Пираевым. С большим удовольствием! Если человек уверен в своих силах, то это хорошо и правильно. Но надо быть реалистом. Вызвал бы я Конора , но понимаю, что этот бой не состоится на 99,99%. Нужно понимать, по зубам ли тебе тот человек, которого ты вызвал. Готовиться. И когда ты правильно готовишься, то совесть и сердце чисты. Потом выходишь на бой — и твое тело начинает само исполнять», — сказал Рафиков Legalbet.kz.

19 октября Рафиков, которого называют Казахстанским Макгрегором, победил сабмишеном в первом раунде иранца Мохаммада Хейбати в главном бою на турнире Naiza FC 68. Рафиков бросил вызов 33-летнему бывшему файтеру UFC Дамиру Исмагулову.