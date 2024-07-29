Пимблетт: «Я выгляжу как 14-летняя девочка»

Английский легковес Пэдди Пимблетт (22-3) рассказал, почему люди недооценивают его навыки.

«Люди думали, что я собираюсь драться в стойке, но я уже говорил вам, что это не нужно. Вы понимаете, о чем я? Они недооценивают мои удары. Но, как я уже сказал, все недооценивают меня только потому, что я выгляжу как 14-летняя девочка», — сказал Пимблетт на пресс-конференции.

Пимблетт победил Бобби Грина (32-16) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.