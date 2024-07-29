Аспиналл: «Джонс надеялся, скрестив пальцы, что я проиграю Блейдсу»

Временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (15-3) заявил, что он хочет провести следующий бой против экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1).

«Джон, безусловно, чемпион, но я все равно считаю себя лучшим в мире. Мы знаем, как действует Джонс. Он смотрел наш бой сегодня вечером и, скрестив пальцы, надеялся, что я проиграю Кертису.

Не будем отрицать очевидное: Джонс много писал о том, что я проиграю этот поединок. Однако этого не произошло. Поэтому следующий соперник, которого я хочу видеть, – это Джонс», – сказал Аспиналл на пресс-конференции.

Аспиналл нокаутировал Кертиса Блейдса (18-5) в первом раунде. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.