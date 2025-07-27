Петр Ян: «Хочу драться с победителем пары Двалишвили — Сэндхаген»

Российский боец Петр Ян прокомментировал победу над американцем Маркусом Макги в соглавном поединке турнира UFC on ABC 9 в Абу-Даби.

Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

«Привет, Абу-Даби, привет, СНГ! Парни, оппонент сильный парень, хорошая нестандартная техника, много двигается.

Сейчас Мераб будет драться с Кори Сэндхагеном, все знают, что я побил Кори, и теперь хочу драться с победителем этой пары. Спасибо моему главному тренеру Кайрату, моим спарринг-партнерам и команде «Архангел-Михаил»!» — заявил Ян после боя.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC в Абу-Даби.