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Петр Ян: «Хочу драться с победителем пары Двалишвили — Сэндхаген»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский боец Петр Ян прокомментировал победу над американцем Маркусом Макги в соглавном поединке турнира UFC on ABC 9 в Абу-Даби.

Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

«Привет, Абу-Даби, привет, СНГ! Парни, оппонент сильный парень, хорошая нестандартная техника, много двигается.

Сейчас Мераб будет драться с Кори Сэндхагеном, все знают, что я побил Кори, и теперь хочу драться с победителем этой пары. Спасибо моему главному тренеру Кайрату, моим спарринг-партнерам и команде «Архангел-Михаил»!» — заявил Ян после боя.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию турнира UFC в Абу-Даби.

Саид Нурмагомедов, Петр Ян, Шарабутдин Магомедов, Никита Крылов.Победы Яна, Шары Буллета и Салихова, поражения Саида Нурмагомедова и Крылова. Онлайн-трансляция UFC в Абу-Даби

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Кори Сэндхаген
Маркус МакГи
Мераб Двалишвили
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