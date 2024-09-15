Петр Ян: «Я никогда не считал О'Мэлли настоящим чемпионом»

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (17-5) отреагировал на победу чемпиона в легчайшем весе Мераба Двалишвили (18-4) над Шоном О’Мэлли (18-2).

«Поздравляю Мераба Двалишвили с заслуженной победой после долгого и трудного пути к титулу. Надеюсь, мы сможем встретиться снова в будущем, когда оба будем готовы на 100 процентов.

Я никогда не считал Шона настоящим чемпионом, потому что ему подарили победу надо мной в Абу-Даби. Сезон реваншей открыт, так что до скорой встречи», — написал Ян в соцсети X.

Двалишвили победил О’Мэлли единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.