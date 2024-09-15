Сехудо: «Бездельник О'Мейли не смог защититься от тейкдауна»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо (16-4) раскритиковал Шона О'Мэлли (18-2) за то, что он не смог защититься от тейкдаунов Мераба Двалишвили (18-4).

«Эй, О'Мэлли, ты хотел стать следующим Конором Макгрегором — теперь ты им стал. Ни один из вас, бездельников, не может защититься от тейкдауна», — написал Сехудо в соцсети X.

Двалишвили победил О'Мэлли единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Бой состоялся 15 сентября на Noche UFC в «Сфере» в Парадайсе, США.