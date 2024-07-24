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Тактаров: «Аспиналлу представляют угрозу только три бойца»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший боец ММА Олег Тактаров назвал бойцов представляющих угрозу временному чемпиону UFC в тяжелом весе Тому Аспиналлу.

«Для Тома Аспиналла сейчас представляют угрозу три человека: Джон Джонс, Стипе Миочич (и то уже не очень большую угрозу) и Александр Волков. Кёртис Блейдс к ним не относится. Если Аспиналл выступает в Великобритании, то эти угрозы становятся еще меньше, потому что английские бойцы наилучшие кондиции показывают именно на своем острове. С Аспиналлом надо выступать подальше от Англии и быть готовым к тому, что ты не боишься его партера и полностью сосредоточен на стойке.

Он и там может показать что-то интересное, но все равно как стоечник он силен только потому, что люди боятся попасть к нему в захват. Если Волков не будет бояться попасть к нему в захват, он будет сильнее его в стойке. Уверен, что он в этом случае выиграет у Аспиналла. Вряд ли нокаутирует, но хорошо погоняет. Джон Джонс ему по всем позициям перекроет кислород, а Миочич может навязать упорный бой, но он давно не выступал, имел травмы и давно не выступал. Больше конкурентов у Аспиналла я не вижу. Блейдс – приличный боец из десятки, но ничего удивительного в нем нет», – цитирует Vprognoze.ru Тактарова.

Источник: Vprognoze.ru
Олег Тактаров
Том Аспиналл
UFC
ММА
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