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Сегодня, 07:50

Правило 12-6 в MMA официально отменено — из-за него проиграл Джон Джонс

Давид Хачатрян
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Ассоциация боксерских комиссий и комитет по боевым смешанным единоборствам отменили правило 12-6, которое запрещает удары локтями, которые наносятся сверху вниз, то есть от позиции «12 часов» к позиции «6 часов» на циферблате.

Это правило запрещало удары локтями в таком направлении, поскольку они считались слишком опасными и могли привести к серьезным травмам.

Тем не менее удары локтями в других направлениях, например,горизонтально или под углом, обычно разрешены, если они соответствуют правилам конкретной организации, проводящей бой.

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и действующий чемпион в тяжелом весе Джон Джонс (27-1) имеет единственное поражение в карьере именно из-за этого правила. В 2009 году Джонс доминировал в бою с Мэттом Хэмиллом (13-8), но в одном из эпизодов нанес несколько ударов локтями сверху вниз (по правилу 12-6), что являлось нарушением правил UFC.

Рефери Стив Маззагатти остановил бой и снял очки с Джонса. После консультации с врачом, который заявил, что Хэмилл не может продолжать бой из-за травмы плеча (хотя некоторые считают, что удары локтями не были причиной этой травмы), бой был остановлен, и Джонсу было присуждено поражение дисквалификацией (DQ).

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