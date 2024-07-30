Глава RCC Клименко: «Интересно посмотреть на Аспиналла против Джонса»

Глава RCC Николай Клименко высказался о поединке между временным чемпионом UFC в тяжелом весе Томом Аспиналлом и действующим чемпионом дивизиона Джоном Джонсом.

«Этот тяжеловес талантлив и достоин находиться на самой вершине рейтинга своего дивизиона. Навык определяет многое: теперь интересно будет посмотреть на бой против Джонса. Сможет ли Джон показать свои навыки быстрого финиша против Тома? Главный вопрос!» — приводит слова Клименко MMA.Metaratings.ru.

Аспиналл является временным чемпионом UFC, который уже успел провести одну защиту титула. Джонс после завоевания основного пояса организации в марте 2023 года не выходил в октагон.