Инсайдер назвал причину отказа UFC продлевать контракт с Мокаевым

Итальянский журналист и экс-редактор Tapology Эл Зуллино сообщил, что UFC не стали продлевать контракт с Мухаммадом Мокаевым (13-0) из-за того, что его менеджмент вел переговоры с PFL, когда у Мокаева был контракт с UFC.

«Похоже, что менеджмент Мухаммада Мокаева связывался с PFL, когда у него еще был контракт с UFC, и пытался использовать цифры PFL, чтобы договориться о лучшем контракте с UFC. Это привело к тому, что UFC не стали продлевать контракт с Мокаевым», — написал Зуллино в соцсети X.

Мокаев победил Манеля Кейпе (19-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.