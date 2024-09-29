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Мойкано, оскорбивший Макрона, провел бой с Сен-Дени с травмой плеча

Сергей Разин
корреспондент
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Бразильский боец Ренато Мойкано провел поединок на турнире UFC Fight Night 243 против француза Бенуа Сен-Дени с травмой плеча.

«Не смог сняться с главного события... Спасибо моей команде за помощь в тренировках и за то, что подготовили меня к бою», — написал Мойканов в соцсетях.

После победы Мойкано оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона.

Эммануэль Макрон. Бразильский боец UFC Мойкано оскорбил Макрона после победы в Париже

Поединок прошел в ночь с 28 на 29 сентября в Париже. Мойкано одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.

Бенуа Сэн-Дени
Ренато Мойкано
UFC
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