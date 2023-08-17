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Сегодня, 06:56

Майкл Биспинг дал прогноз на бой Стерлинга и О'Мэлли

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) рассказал, почему Шону О'Мэлли (16-1) будет трудно победить чемпиона легчайшего веса Алджамейна Стерлинга (23-3).

«Я думаю, что Алджамейн великолепен в своем деле, и я склоняюсь к нему из-за его навыков, из-за его истории, формы, в которой он находится, и того, как он победил Генри Сехудо. Это было впечатляюще.

Шон, я считаю, находится в невыгодном положении, поэтому ему нужно использовать работу ног, менять стойки, двигаться по кругу, использовать дистанцию, выкидывать много джебов. Но есть нюансы. Во-первых, такой стиль выглядит так, словно ты боишься драться, и это противоречит твоему образу мышления как бойца. Во-вторых, делать это последовательно в течение 25 минут — это очень тяжело, и это приведет к тому, что толпа начнет тебя освистывать», — сказал Биспинг на своем YouTube-канале.

Стерлинг и О'Мэлли подерутся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

Алджамейн Стерлинг
ММА
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