Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 20:43

Алджамейн Стерлинг признался, что пьет пиво накануне боя

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Действующий чемпион в легчайшем весе UFC Алджамейн Стерлинг (23-3) заявил, что после взвешивания предпочитает пить напиток со льдом или пиво.

«Я бы с удовольствием выпил немного прямо сейчас, и я не собираюсь, как Илия Топурия, пить вино перед боем. Но я всегда выпиваю перед боем. Единственный раз, когда я не пил — это перед боем с Сехудо. После взвешивания я обычно пью что-нибудь со льдом или пиво. Я люблю выпить что-нибудь, что помогает мне заснуть», — сказал Стерлинг на своем YouTube-канале.

Стерлинг и Шон О'Мэлли (16-1) подерутся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

Алджамейн Стерлинг
UFC
0
Читайте также
Фигурист Семененко рассказал, как относится к хейтерам
Экс-первая ракетка мира Возняцки возобновила карьеру
Экс-депутат парламента Финляндии усомнился в долгом пребывании страны в НАТО
Младенца в пакете нашли на улице в Ленинградской области
Пилот самолета умер в Панаме из-за возникших во время рейса проблем со здоровьем
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-чемпионка в минимальном весе Енджейчик уведомила UFC о завершении карьеры
Новости
RSS RSS
Все новости