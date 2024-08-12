Матеуш Гамрот из Польши и Дэн Хукер из Новой Зеландии встретятся в легком весе на турнире UFC 305 в воскресенье, 18 августа. Турнир состоится на стадионе RAC Arena в Перте (Австралия), начало боев основного карда — в 5:00 по московскому времени.

Гамроту 34 года, на его счету 24 победы и 2 поражения в профессиональных единоборствах. В предыдущем поединке 10 марта он победил бразильца Рафаэля Дос Аньоса на турнире UFC 299.

Хукеру также 34 года. Дэн одержал 23 победы и потерпел 12 поражений на профессиональном уровне. В июле 2023 года он одолел американца Джэлина Тернера на турнире UFC 290.