Малыхин заявил, что может перейти в кикбоксинг

Чемпион ONE в трех весовых категориях Анатолий Малыхин, что не заявил к чемпионским боям по кикбоксингу.

В кикбоксинге очень важны удары ногами, дистанция другая. Пока не готов. По боксу уже неплохо чувствую. Стою с крепкими ребятами-боксерами. Не скажу, что перебиваю. В обиду себя не дают. Кикбоксинг — не мое. Хотя завтра может что-то на меня найдет. Люблю вызовы себе делать. Надо их искать, чтобы жизнь была интересной, чтобы что-то подст"егивало, чтобы было рвение улучшать жизнь себе и семье. Пока не готов. В будущем не исключаю", — сказал Малыхин MMA.Metaratings.ru

1 марта на турнире ONE 166 чемпион лиги в тяжелом и полутяжелом весах Анатолий Малыхин победил Ренье де Риддера техническим нокаутом в третьем раунде в бою за чемпионский пояс в среднем дивизионе. В его активе 14 побед и ни одного поражения.