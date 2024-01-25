Макс Холлоуэй — о бое Волкановски и Топурии: «Как можно ставить против Волка?»

Экс-чемпион полулегкого дивизиона UFC Макс Холлоуэй (24-7) рассказал, что думает о поединке между Александром Волкановски (26-3) и Илией Топурией (14-0).

«Пока у Волка отличный тренировочный лагерь и он не травмирован, трудно ставить против него, — сказал Холлоуэй в интервью Кевину Йолу. — Но никогда не знаешь наверняка. Это ММА, Топурия — молодой парень, так что посмотрим, что произойдет. Многие считают, что Волк проиграет из-за своего последнего боя [с Махачевым].

Единственное, что может на него повлиять, — это травма во время тренировочного лагеря. Но я сомневаюсь, что его тренер позволит ему выйти на бой с травмой. Если бы я делал ставки, то как можно ставить против Волка? Однако я признаю, что в MMA может случиться всякое».

Волкановски и Топурия подерутся 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США.