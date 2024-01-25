Джон Маккарти рассказал, что связывает Чимаева и Макгрегора

Бывший рефери Джон Маккарти считает, что и экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6), и Хамзат Чимаев (13-0) — это бойцы первого раунда.

«Хамзат — монстр, особенно в первом раунде. Он давит, доминирует в борьбе, сильно бьет, но он устает. Конор тоже очень опасен в первом раунде. У него страшные удары из стойки, но его нужно выдержать в первом раунде.

Они [Чимаев и Макгрегор] во втором раунде не такие опасные, не говоря уже о третьем. Хамзат не знает, как во время боя перевести дух и распределить свои силы, чтобы продолжить наступать во втором раунде», — сказал Маккарти в подкасте WEIGHING IN.

Чимаев победил Камару Усмана (20-4) решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28). Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Усман на этот бой выходил на коротком уведомлении.