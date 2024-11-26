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Анкалаев: «Если Хабиб повалит Алекса Перейру, то завершит его»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Первый номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев в интервью «СЭ» критично высказался о чемпионе UFC в его весовой категории Алексе Перейре.

— Мы [в бою Перейры с Раунтри] увидели насколько он открыт, как он хапает каждый удар, который ему наносят, — сказал Анкалаев «СЭ». — Единственное, что у него есть — что все соперники, которые выходят против него, боятся. У него есть левый боковой, на который все натыкаются. Если взять ударку, то он стандартный ударник. Не видел, чтобы он в техническом плане кого-то обманул и уронил. Все знают, что он делает, и он делает это хорошо.

— На твой взгляд, кто более искусный ударник в ММА — Перейра или Вахитов?

- Конечно, Перейра для боев лучше, так как он панчер. А в техническом плане Вахитов на две головы выше него.

— Ты наверняка помнишь видео, как Хабиб Нурмагомедов не дает встать Кори Андерсону из-под себя. Как думаешь, Хабиб с Перейрой проделал бы то же самое?

— С Кори я работал долго. У нас было два совместных лагеря. Не сказал бы, что у него очень хорошая борьба. Да, он борется, он выносливый, он идет вперед. С Хабибом я ни разу не боролся, не сталкивался, поэтому тяжело на этот вопрос ответить. А так, у Перейры любой, кто может... Если Хабиб его повалит, то завершит, потому что у Перейры нет борьбы, он не умеет вставать. Еще он не был в тяжелых боях, где присутствует борьба.

— В общем, Хабиб не дал бы Перейре встать?

- 100 процентов.

— У тебя нет ничего личного к Перейре?

— У меня нет личного к бойцам. У нас нет такого, что мы перешли грани. У нас, можно сказать, есть бойцовская ненависть друг к другу. Мы должны биться. Он будет загнан в угол, и ему придется пояс либо освободить, либо драться со мной. А как к человеку ненависти к нему нет.

Магомед Анкалаев
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