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Сегодня, 11:40

Газиев заявил, что обрадуется бою с чемпионом UFC

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Боец смешанных единоборств из России, представляющий Бахрейн, Шамиль Газиев подтвердил, что должен провести следующий бой 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250.

«1 февраля должен состояться мой бой. Петерсен — один из тех, кто может стать моим соперником. Мне без разницы, кто им будет. Главное, чтобы я подрался. Дадут из топ-15, буду рад, если дадут чемпиона — обрадуюсь еще сильнее. Не было времени посмотреть бои Петерсена. Но еще посмотрим. Обычно я слежу за всеми бойцами UFC, изучаю, кто и на что способен», — цитирует Газиева Metaratings.

34-летний Газиев одержал 13 побед в профессиональных единоборствах.

Источник: Metaratings
Шамиль Газиев
UFC
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