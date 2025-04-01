Макгрегор оскорбил Хабиба, Махачева и Топурию: «Три стафилококковые инфекции»

Ирландский боец, бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор оскорбил российских бойцов Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, а также грузина Илию Топурию.

Ирландец выложил у себя в соцсетях пост, в котором отметил, что одержал 19 побед нокаутом — столько же, сколько Нурмагомедов, Махачев и Топурия вместе взятые.

«Три маленькие стафилококковые инфекции», — написал Макгрегор.

36-летний Макгрегор одержал 22 победы и потерпел 6 поражений за карьеру в ММА. Ирландец провел последний поединок в июле 2021 года — тогда он проиграл Дастину Порье.

В октябре 2018 года Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову болевым приемом.