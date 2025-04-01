Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

1 апреля, 22:40

Макгрегор оскорбил Хабиба, Махачева и Топурию: «Три стафилококковые инфекции»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Конор Макгрегор.
Фото Global Look Press

Ирландский боец, бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор оскорбил российских бойцов Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева, а также грузина Илию Топурию.

Ирландец выложил у себя в соцсетях пост, в котором отметил, что одержал 19 побед нокаутом — столько же, сколько Нурмагомедов, Махачев и Топурия вместе взятые.

«Три маленькие стафилококковые инфекции», — написал Макгрегор.

36-летний Макгрегор одержал 22 победы и потерпел 6 поражений за карьеру в ММА. Ирландец провел последний поединок в июле 2021 года — тогда он проиграл Дастину Порье.

В октябре 2018 года Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову болевым приемом.

Илия Топурия
Ислам Махачев
Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В Красноярском крае судья умер во время футбольного матча
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Форвард «Миннесоты» Капризов оформил второй дубль в плей-офф НХЛ-2025
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Губерниев — за «Спартак», ЦСКА называют аутсайдером. Что происходит накануне «дерби всея Руси»
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хасбик бросил вызов двум топовым бойцам UFC: «Готов подраться с обоими за вечер»

Макгрегор — в адрес Хабиба, Махачева и Топурии: «Три стафилококковые инфекции»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости