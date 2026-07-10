Макгрегор и Холлоуэй успешно прошли взвешивание перед турниром UFC 329
Ирландец Конор Макгрегор и американец Макс Холлоуэй успешно прошли взвешивание перед турниром UFC 329, который пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 12 июля.
Бойцы уложились в лимит полусреднего веса. Макгрегор показал 77,33 кг, Холлоуэй — 77,11 кг.
Бой пройдет 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США), начало — около 6.00 по московскому времени.
Первый поединок между Макгрегором и Холлоуэем прошел в августе 2013 года и завершился победой ирландца единогласным решением судей.
ММА UFC: Макгрегор — Холлоуэй
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