Макгрегор и Холлоуэй успешно прошли взвешивание перед турниром UFC 329

Ирландец Конор Макгрегор и американец Макс Холлоуэй успешно прошли взвешивание перед турниром UFC 329, который пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 12 июля.

Бойцы уложились в лимит полусреднего веса. Макгрегор показал 77,33 кг, Холлоуэй — 77,11 кг.

Бой пройдет 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США), начало — около 6.00 по московскому времени.

Первый поединок между Макгрегором и Холлоуэем прошел в августе 2013 года и завершился победой ирландца единогласным решением судей.

ММА UFC: Макгрегор — Холлоуэй