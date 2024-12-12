Джонсон — о бое с Минаковым: «Я буду бить, пока один из нас не упадёт»

Американо-российский боксер Кевин Джонсон поделился ожиданиями от предстоящего поединка с четырехкратным чемпионом мира по самбо Виталием Минаковым на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

Бой Джонсона и Минакова состоится 13 декабря на арене «Мегаспорт» в Москве. Прямой эфир начнется в 23.30 мск.

«Минаков — сильный мужик, у которого очень плотный удар. Он серьёзный оппонент. Поэтому мне нужно будет действовать от себя. Не чувствую себя расслабленным из-за того, что для соперника этот бой будет одним из первых в боксе. Я буду бить, пока один из нас не упадёт», — цитирует Джонсона Legalbet.ru.

45-летний Джонсон одержал 36 побед при 22 поражениях и 2 ничьих в профессиональном боксе. На счету 39-летнего Минакова 22 победы и 2 поражения в профессиональных ММА.