Бадаев: «Лига АСА может организовать турниры в Сербии, Казахстане, ОАЭ и Саудовской Аравии»

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев рассказал о планах развития организации на 2025 год.

«Лига АСА не проводила турниры в других странах потому, что против нас ввели санкции. Определенные локации были для нас недоступны. Потом — пандемия и СВО, и сейчас ни одна российская лига не проводит турниры за рубежом. Если бы все ограничивалось только санкциями, мы бы ездили в Азию, Аравийский полуостров.

Мы и сейчас можем организовать турниры в Сербии, Казахстане, Саудовской Аравии и ОАЭ. Одни дороги для нас закрываются, но открываются другие. Еще очень важный вопрос касается перевода денежных средств. Этих проблем у нас не будет с Сербией. В той же Польше даже перед введением санкций были проблемы», — сказал Бадаев MMA.Metaratings.ru.

8 декабря на пресс-конференции, приуроченной к турниру АСА 182, вице-президент лиги Асланбек Бадаев объявил о том, что новым президентом лиги станет экс-чемпион организации Магомед Бибулатов.