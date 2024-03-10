Кертис Блейдс нокаутировал Жаилтона Алмейду на UFC 299

Пятый номер рейтинга UFC в тяжелом весе американец Кертис Блейдс (18-4) победил седьмого номера рейтинга бразильца Жаилтона Алмейду (21-3) техническим нокаутом во втором раунде.

Бой состоялся 9 марта на UFC 299 в Kaseya Center в Майами, США.

Алмейда провел в UFC шесть поединков, это первое его поражение в лиге.

Блейдс в прошлом бою проиграл россиянину Сергею Павловичу (28-2) техническим нокаутом в первом раунде. Поединок состоялся 22 апреля 2023-го на UFC Fight Night 222 в UFC Apex в Парадайсе, США.