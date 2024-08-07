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Сегодня, 10:25

Хавьер Мендес рассказал, в чем Умар лучше Хабиба

Давид Хачатрян
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Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес отметил, что в борьбе экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) был лучше Умара Нурмагомедова (18-0), однако в стойке Умар сильнее Хабиба.

«Я бы сказал, что Хабиб по-прежнему лучший. Умар отлично ведет борьбу в партере, но Хабиб был просто на другом уровне. Однако, если говорить о стойке, то Умар здесь его превосходит.

Что касается ментальности, то они вполне сопоставимы. У Хабиба поистине гранитный подбородок, я никогда не видел более крепкого подбородка, чем у него. У Умара также отличный подбородок, что он доказал в последнем бою, когда его свалили, но он смог провести тейкдаун. Я думаю, что в плане ментальной стойкости они примерно равны. Я имею в виду, что Умар – жесткий боец», – сказал Мендес The Schmo.

Нурмагомедов победил Кори Сэндхагена (17-5) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ.

Умар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
Хавьер Мендес
UFC
ММА
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