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Дана Уайт: «Аспиналл ничего не заслужил!»

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что временный чемпион в тяжелом весе Том Аспиналл (15-3) должен и дальше биться с сильнейшими, прежде чем добьется уровня экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) и экс-чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича (20-4).

«Что он сделал с Кертисом Блейдсом, в этом нет никаких сомнений. Я имею в виду, что этот парень — настоящий боец, и он, кажется, имеет все шансы стать будущим чемпионом в тяжелом весе. Ему нужно усердно работать, и все говорят, что он заслужит то, се, но он ничего не заслужил! Да, он выглядит великолепно, и кажется, что он будет тем самым бойцом, который завоюет титул.

Но Джон и Стипе пролили много крови и пота. Они всегда были здесь и дрались со всеми. Они провели все возможные бои. Эти парни заслуживают того, чтобы сразиться друг с другом. Кто бы ни выиграл этот бой, я думаю, они должны будут сразиться с Аспиналлом и использовать предоставленную им возможность.

Если посмотреть на Джона Джонса и Стипе, то они победили всех своих соперников. И ты либо станешь тем бойцом, который навсегда закрепит твое наследие, либо передашь факел, так же как это делали все те, кто пришел до тебя», — сказал Уайт в интервью Кевину Йоулу.

Джонс и Миочич должны подраться на UFC 309 в ноябре.

Аспиналл нокаутировал Кертиса Блейдса (18-5) в первом раунде. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.

Дана Уайт
Джон Джонс
Стипе Миочич
Том Аспиналл
UFC
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