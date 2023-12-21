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Генри Сехудо: «Махачев победит Эдвардса»

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) считает, что чемпион в легком весе Ислам Махачев (25-1) одолеет чемпиона в полусреднем весе Леона Эдвардса (22-3).

«Мне кажется, что такой парень, как Ислам, способен раскусить его [Эдвардса], потому что он [Эдвардс] дерется со всеми одинаково, — сказал Сехудо. — Мы видели это на примере Адесаньи, мы видели это с парнями, которые просто очень одномерны. Сложнее всего драться с парнями, у которых есть и другое оружие, кроме ударов в стойке. Леону есть что терять. Он уже говорит о том, что собирается драться с Шоном Стриклендом. Он, вероятно, избегает такого парня, как Ислам Махачев», — сказал Сехудо на своем YouTube-канале.

Эдвардс победил Колби Ковингтона (17-4) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Махачев в реванше с Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Генри Сехудо
Ислам Махачев
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