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Дастин Порье: «Впервые за всю свою карьеру я нахожусь в странном положении»

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в легком весе Дастин Порье (29-8) признался, что не будет драться, пока ему не предложат интересного ему оппонента.

«Я нахожусь в странном положении, — сказал Порье в интервью MMA Junkie. — Я впервые за всю свою карьеру нахожусь в таком положении: все еще на вершине, но как бы жду, когда произойдет что-то важное.

Я всегда сражался, сражался, сражался, пытаясь пробиться к главным боям, и теперь я чувствую, что я пришел. Помимо боев, я занимаюсь бизнесом. У меня есть винный рынок в Луизиане, компания по производству острых соусов, компания по производству бурбона. У меня много дел, мы с женой постоянно ставим цели и работаем с фондом. Так что я очень занят и за пределами клетки, но жду, когда появится что-то действительно стоящее. Я был в таком положении и до боя с Гейджи, но когда мне позвонили и сказали «Гейджи», это заставило меня нервничать и радоваться предстоящему сражению. Когда я услышу имя, которое меня заинтересует, тогда я буду готов".

Джастин Гейджи (25-4) нокаутировал Порье во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.

Дастин Порье
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