Эмметт нокаутировал Митчелла на UFC 296

Шестой номер рейтинга UFC в полулегком весе Джош Эмметт (19-4) одолел 10-го номера рейтинга Брайса Митчелла (16-2) нокаутом в первом раунде.

Поединок состоялся на последнем номерном турнире в 2023 году — UFC 296, который прошел 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Эммет прервал свою серию поражений из двух боев. В прошлом поединке он уступил претенденту на титул Илие Топурии единогласным решением судей (50-44, 50-42, 49-45). Бой состоялся 24 июня на UFC on ABC 5 в Джексонвилле, США.