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Сегодня, 06:40

Пантожа — Ройвал: смотреть трансляцию боя UFC 296 в прямом эфире

Бой Пантожа — Ройвал на UFC 296 начнется после 06:00 в ночь на 17 декабря
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Александр Пантожа.
Фото USA Today Sports

Бразильский боец Александр Пантожа проведет поединок с американцем Брэндоном Ройвалом на турнире по смешанным единоборствам UFC 296 в ночь на воскресенье, 17 декабря. Их бой станет со-главным событием вечера в рамках основного карда на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Вечер смешанных единоборств начнется в 02.00 по московскому времени с раннего предварительно карда. Бои основного карда ожидается в 06.00 мск.

Трансляцию основного карда в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Турнир в полном объеме будет доступен на телеканале «Матч Боец» и на платформе UFC Fight Pass. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединков UFC 296.

Пантожа — бразильский ММА-боец, выступающий в наилегчайшем весе на протяжении 16 лет. За это время он сумел одержать 26 побед и потерпеть 5 поражений. Сейчас спортсмен находится на 10 месте рейтинга независимо от весовых категорий.

Ройвал — американский боец смешанного стиля в наилегчайшем весе. Свой первый бой в ММА он провел 11 лет назад, и на данный момент его рекорд составляет 15 побед и 6 поражений. Спортсмен занимает 4 строчку рейтинга UFC в своей весовой категории.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта.

Александр Пантожа
Брэндон Ройвал
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UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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