Монсон: «В России можно организовать турнир UFC. Дана Уайт не интересуется политикой — он бизнесмен»

Боец ММА и депутат Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» высказался о перспективах проведения турнира UFC в России.

«В России можно организовать турнир UFC. Дана Уайт не интересуется политикой. Он бизнесмен — его волнует только продвижение UFC. Если Уайт думает, что может провести хороший турнир UFC в США, он сделает это. Если он думает, что может организовать и провести турнир UFC в России, он сделает независимо от политической ситуации», — сказал Монсон.

Ранее Уайт одобрительно отнесся к возможному появлению президента РФ Владимира Путина на турнире американского промоушена.

Последний турнир UFC в России состоялся в ноябре 2019 года в Москве. В главном бою вечера Забит Магомедшарипов победил американца Кэлвина Каттара.