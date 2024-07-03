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Сегодня, 13:33

Монсон: «В России можно организовать турнир UFC. Дана Уайт не интересуется политикой — он бизнесмен»

Зарина Халимхонова
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Боец ММА и депутат Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» высказался о перспективах проведения турнира UFC в России.

«В России можно организовать турнир UFC. Дана Уайт не интересуется политикой. Он бизнесмен — его волнует только продвижение UFC. Если Уайт думает, что может провести хороший турнир UFC в США, он сделает это. Если он думает, что может организовать и провести турнир UFC в России, он сделает независимо от политической ситуации», — сказал Монсон.

Ранее Уайт одобрительно отнесся к возможному появлению президента РФ Владимира Путина на турнире американского промоушена.

Последний турнир UFC в России состоялся в ноябре 2019 года в Москве. В главном бою вечера Забит Магомедшарипов победил американца Кэлвина Каттара.

Дана Уайт
Джефф Монсон
UFC
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