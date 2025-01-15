Дана Уайт сказал, что надеется увидеть Макгрегора в UFC осенью

Глава UFC Дана Уайт предположил, когда бывший чемпион промоушена в полулегком и легком весе Конор Макгрегор сможет вернуться в октагон.

«Рано или поздно он вернется. Бой с Полом? Нет, такого не будет. Надеюсь, Конор сможет подраться в UFC этой осенью», — сказал Уайт в интервью Pardon My Take.

Ранее ходили слухи, что Макгрегор планирует провести поединок по правилам бокса в Мумбаи (Индия) против блогера Логана Пола.

Свой последний бой в ММА 36-летний Макгрегор провел в 2021 году против Дастина Порье в турнире UFC 264: бой был остановлен из-за травмы ирландца, победителем признали Порье.