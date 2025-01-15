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Дана Уайт: «Кажется, я должен научить Хабиба, как бронировать чартерные рейсы»

Сергей Ярошенко
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Президент UFC Дана Уайт дал комментарий по поводу снятия с рейса авиакомпании Frontier Airlines бывшего чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб больше не дерется, потому что у него куча денег. Кажется, я должен научить Хабиба, как бронировать чартерные рейсы. У него больше денег, чем у кого-либо. Но он такой скромный, что летает на этой чертовой авиакомпании. Хабиб не должен знать, что такое Frontier Airlines», — сказал Дана в интервью Pardon My Take.

Хабиб за свою карьеру в смешанных единоборствах провел 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. Из них 13 побед были одержаны в UFC.

Дана Уайт
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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