Чарльз Оливейра отреагировал на анонс боя с Арманом Царукяном

Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) прокомментировал анонс своего боя с четвертым номером рейтинга Арманом Царукяном (21-3), с которым он проведет бой 13 апреля на UFC 300.

«Я объявляю о своем следующем бое на UFC 300, потому что лев легкого дивизиона голоден», — написал Оливейра в соцсетях.

Оливейра и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Победитель боя получит право драться за титул против Ислама Махачева (25-1).