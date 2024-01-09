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Доминик Рейес подерется с Карлосом Улбергом 30 марта на UFC Fight Night 240

Давид Хачатрян
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34-летний полутяжеловес Доминик Рейес (12-4) проведет следующий поединок против 33-летнего австралийца Карлоса Улберга (9-1) 30 марта на UFC Fight Night 240 в Атлантик-Сити, США. Об этом сообщает MMA Fighting.

Рейес идет на серии из четырех поражений. В прошлом бою он проиграл Райану Спэнну (21-9) нокаутом в первом раунде. Поединок состоялся 12 ноября 2022-го на UFC 281 на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.

Улберг идет на серии из пяти побед. В прошлом бою он победил Да Вун Джунга (15-5) сабмишном в третьем раунде. Поединок состоялся 9 сентября 2023-го на UFC 293 в Сиднее, Австралия.

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