Грин победил Маккинни техническим нокаутом в бою на турнире UFC 329

Американский боец Бобби Грин победил соотечественника Терренса Маккинни в поединке на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

39-летний Грин одержал победу техническим нокаутом на последней секунде первого раунда. Грин финишировал 31-летнего оппонента ударом в корпус и добиванием.

В профессиональных ММА у Грина теперь 36 побед при 17 поражениях и одной ничьей. Еще один бой был признан несостоявшимся. У Маккинни девятое поражение при 18 победах.

ММА UFC: Грин — Маккинни