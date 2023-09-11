Бен Аскрен: «Когда люди называют Адесанью величайшим средневесом, они забывают об Андерсоне Сильве»

Бывший чемпион Bellator и ONE, а также экс-боец UFC Бен Аскрен (19-2) уверен, что экс-чемпион в среднем весе Андерсон Сильва (34-11) — величайший средневес в истории.

«Когда люди называют Иззи [Исраэля Адесанью] величайшим бойцом среднего веса, мне кажется, что они совершенно забывают (или не знают) о том, что Андерсон удерживал пояс почти 7 лет! 7 лет, это просто потрясающе», — написал Аскрен в соцсети X.

Сильва является рекордсменом UFC по количеству побед подряд (16). Он владел титулом UFC с 2006 по 2013 год, проведя 10 защит.