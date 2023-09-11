Алекс Перейра высмеял экспертов в MMA: «Ни один парень не давал Стрикленду заслуженную оценку»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (8-2) был удивлен, что перед турниром UFC 293 никто из аналитиков не ставил на победу Шона Стрикленда (28-5) в бою с Исраэлем Адесаньей (24-3).

«Если говорить о вчера, все высказывали свое мнение перед боем, но я не видел ни одного «эксперта ММА», который бы дал Шону заслуженную оценку! Теперь все оправдываются, что в этот раз они были не правы. Это минимум, что они могут сделать. Печально то, что эти парни никогда не изменятся», — написал Перейра в соцсети X.

Стрикленд победил Адесанью единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-?46) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 9 сентября на UFC 293 в Сиднее, Австралия.